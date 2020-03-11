Коммунальщики на полмесяца закрывают движение по улице Тверитина

11 Март 2020 2020-03-11T13:54:02+03:00

На участке с 23 марта по 16 апреля будут прокладывать сети холодного водоснабжения

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В Екатеринбурге ЕМУП «Водоканал» закрывает движение по улице Тверитина – в районе здания №7 на Чапаева. На участке с 23 марта по 16 апреля будут проходить работы по строительству сетей холодного водоснабжения.

Коммунальщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают объехать закрытый участок по улицам Чапаева, Большакова и Чайковского. А водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать свой маршрут.

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU