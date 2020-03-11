Не работают руль и тормоза: свердловские полицейские проверили шесть тысяч автобусов

11 Март 2020 2020-03-11T13:30:03+03:00

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С начала года свердловская Госавтоинспекция успела проверить около шести тысяч автобусов, задействованных на пассажирских перевозках. Проверки проводились как на автовокзалах, так и непосредственно на маршрутах – в том числе и на загородных трассах.

- На городских маршрутах применяется метод негласной проверки, когда под видом пассажира в автобусе находится автоинспектор, и во время движения автобуса по маршруту он фиксирует все нарушения ПДД, которые допустил водитель, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

За два месяца полицейские обнаружили порядка двух тысяч нарушений ПДД, пятую часть из которых составили технеисправности автобусов – не работающие световые приборы, плохое состояние колес и шин, а также отсутствие аптечек и огнетушителей.

- Кроме этого, у четырех ТС сотрудники ГИБДД диагностировали неисправное рулевое управление и тормозную систему, - добавили в ГИБДД по области. – Инспекторы приняли меры по запрету эксплуатации этих автобусов.

В итоге, в отношении 95 должностных и 19 юрлиц составлены административные материалы. В адрес руководителей автопредприятий сотрудниками ГИБДД внесено 66 представлений и 91 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU