2020-03-11T13:30:03+03:00
Общество

Не работают руль и тормоза: свердловские полицейские проверили шесть тысяч автобусов

Во многих нашли грубые нарушения
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

С начала года свердловская Госавтоинспекция успела проверить около шести тысяч автобусов, задействованных на пассажирских перевозках. Проверки проводились как на автовокзалах, так и непосредственно на маршрутах – в том числе и на загородных трассах.

- На городских маршрутах применяется метод негласной проверки, когда под видом пассажира в автобусе находится автоинспектор, и во время движения автобуса по маршруту он фиксирует все нарушения ПДД, которые допустил водитель, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

За два месяца полицейские обнаружили порядка двух тысяч нарушений ПДД, пятую часть из которых составили технеисправности автобусов – не работающие световые приборы, плохое состояние колес и шин, а также отсутствие аптечек и огнетушителей.

- Кроме этого, у четырех ТС сотрудники ГИБДД диагностировали неисправное рулевое управление и тормозную систему, - добавили в ГИБДД по области. – Инспекторы приняли меры по запрету эксплуатации этих автобусов.

В итоге, в отношении 95 должностных и 19 юрлиц составлены административные материалы. В адрес руководителей автопредприятий сотрудниками ГИБДД внесено 66 представлений и 91 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи рассказали, как внезапные болезни убивают человека за несколько дней
Коммунальщики на полмесяца закрывают движение по улице Тверитина
Не работают руль и тормоза: свердловские полицейские проверили шесть тысяч автобусов
В Екатеринбурге прошли «пешеходные» рейды рядом со школами
Минздрав проверит роддом, в котором умер младенец уральской блогерши
И срок — дольше, и сумма — больше: УБРиР улучшил условия по рефинансированию кредитов
Свердловскую ТЭЦ будет охранять искусственный интеллект
Не хотел трудиться: уралец набросился с ножом на собственного брата из-за просьбы помочь в саду
Итальянцев не пустили на Неделю моды в Екатеринбург
Уральца отправили под суд за торговлю наркотиками
Перед 9 мая центр Екатеринбурга проверят на взрывчатку
СвЖД ведет подготовку инфраструктуры к весеннему паводку
Продала мебель на 185 тысяч: на Урале лжепродавца осудили за мошенничество
Втиралась в доверие и «заговаривала зубы»: свердловчанка обокрала пенсионеров на миллион рублей
Летом улицы Екатеринбурга снова начнут укладывать гранитом
«Убейте в себе гряземеса»: мэрия Екатеринбурга не будет класть новые газоны на улицах города
Матерятся и пропагандируют наркотики: в Екатеринбурге общественники требуют запретить концерт группы «Порнофильмы»
Юлия Михалкова придумала правило «трех минут» про мужчин
В одиночку летает по России: Кольцово составил портрет своего пассажира
Взрывчаткой и мотопилой: свердловские спасатели начали крушить лед
Гордума создала рабочую группу, которая расскажет екатеринбуржцам об изменениях в Конституции
В Екатеринбурге завершили поиски Джастамбуева Мансура
На Урале пьяного водителя, из-за которого пострадали два человека, отправили в колонию
Уралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплату
Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»
В Екатеринбурге из горящего барака спасли 25 человек
Зона допинг-контроля и лаундж для ВИПов: в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 за 10 миллионов реконструируют стадион «Калининец»