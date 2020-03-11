В Екатеринбурге прошли «пешеходные» рейды рядом со школами

11 Март 2020 2020-03-11T13:06:28+03:00

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В Екатеринбурге минувшим утром в микрорайоне Компрессорный сотрудники Госавтоинспекции провели «пешеходные» рейды. Полицейские ловили «зайцев», перебегающих дорогу в неположенном месте. А все из-за того, что только с начала этого года на территории столицы Урала произошло 20 ДТП с участием детей, в результате которых 23 ребенка получили травмы.

- Полицейским помогали отряд добровольной народной дружины и сотрудники по делам несовершеннолетних, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Местами проведения мероприятия были выбраны оживленные участки дороги с зонами нерегулируемых пешеходных переходов, а участниками стали как водители ТС, так и сами пешеходы.

Госавтоинспекция еще раз напомнила водителям о том, что, приближаясь к «зебре» необходимо снизить скорость, быть предельно внимательными и готовыми в любой момент остановиться. А детей попросили не выскакивать неожиданно под колеса машин.

ИСТОЧНИК KP.RU