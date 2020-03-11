И срок — дольше, и сумма — больше: УБРиР улучшил условия по рефинансированию кредитов

11 Март 2020 2020-03-11T12:53:18+03:00

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Исходя из интересов клиентов, банк увеличил срок кредитования и максимальную сумму займа, а также добавил возможность рефинансирования автокредитов.

Клиенты банка теперь могут получить рефинансирование не только на 2, 3, 5 или 7, но и на 10 лет (при сумме кредита от 300 тыс. руб.). Максимальная сумма займа увеличилась до 1,6 млн руб. Несколько раз за последние полгода банк снижал минимальную годовую ставку по кредиту, сегодня она является одной из самых низких на рынке и составляет 7,9%.

Количество рефинансируемых кредитов не ограничено, но теперь в их число вошли займы на транспортные средства, при этом несомненным плюсом является то, что автомобиль не будет находиться в залоге у банка.

Для оформления кредита не требуется собирать большой массив документов: клиенту необходимо предъявить паспорт и справку о доходах за 12 месяцев или выписку из Пенсионного фонда РФ. Если же он получает заработную плату в УБРиР, то нужен только паспорт.

Как отмечает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына, рефинансирование позволяет из нескольких кредитов сделать один, который каждый клиент может настроить под себя, выбрав нужную сумму и удобный срок кредитования.

«Конкуренция на банковском рынке очень высокая. Его исследование показало, что услуга рефинансирования предлагается далеко не всеми банками, у нас же спрос на нее устойчиво растет год от года. Это связано с тем, что в настоящее время ставки по кредитам ниже, чем были, например, в 2016-2017 годах, и они продолжают снижаться. При таких условиях рефинансирование становится выгодным. Мы предоставляем эту возможность нашим клиентам, при этом не ограничивая количество рефинансируемых кредитов и не требуя по ним документы. Увеличение максимального срока по кредиту «Все просто» позволит клиенту снизить переплату по действующему кредиту и получить дополнительные средства на любые цели. Причем при увеличении суммы кредитования ставка снижается», — говорит Любовь Торопицына.

Оформить рефинансирование кредитов можно в любом офисе УБРиР. Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями можно на сайте банка.