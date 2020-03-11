2020-03-11T12:53:18+03:00
Экономика

И срок — дольше, и сумма — больше: УБРиР улучшил условия по рефинансированию кредитов

Уральский банк реконструкции и развития изменил условия рефинансирования кредитов, сделав их еще выгоднее и привлекательнее
Поделиться:
Фото: предоставлено УБРиРФото: предоставлено УБРиР
Изменить размер текста:

Исходя из интересов клиентов, банк увеличил срок кредитования и максимальную сумму займа, а также добавил возможность рефинансирования автокредитов.

Клиенты банка теперь могут получить рефинансирование не только на 2, 3, 5 или 7, но и на 10 лет (при сумме кредита от 300 тыс. руб.). Максимальная сумма займа увеличилась до 1,6 млн руб. Несколько раз за последние полгода банк снижал минимальную годовую ставку по кредиту, сегодня она является одной из самых низких на рынке и составляет 7,9%.

Количество рефинансируемых кредитов не ограничено, но теперь в их число вошли займы на транспортные средства, при этом несомненным плюсом является то, что автомобиль не будет находиться в залоге у банка.

Для оформления кредита не требуется собирать большой массив документов: клиенту необходимо предъявить паспорт и справку о доходах за 12 месяцев или выписку из Пенсионного фонда РФ. Если же он получает заработную плату в УБРиР, то нужен только паспорт.

Как отмечает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына, рефинансирование позволяет из нескольких кредитов сделать один, который каждый клиент может настроить под себя, выбрав нужную сумму и удобный срок кредитования.

«Конкуренция на банковском рынке очень высокая. Его исследование показало, что услуга рефинансирования предлагается далеко не всеми банками, у нас же спрос на нее устойчиво растет год от года. Это связано с тем, что в настоящее время ставки по кредитам ниже, чем были, например, в 2016-2017 годах, и они продолжают снижаться. При таких условиях рефинансирование становится выгодным. Мы предоставляем эту возможность нашим клиентам, при этом не ограничивая количество рефинансируемых кредитов и не требуя по ним документы. Увеличение максимального срока по кредиту «Все просто» позволит клиенту снизить переплату по действующему кредиту и получить дополнительные средства на любые цели. Причем при увеличении суммы кредитования ставка снижается», — говорит Любовь Торопицына.

Оформить рефинансирование кредитов можно в любом офисе УБРиР. Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями можно на сайте банка.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи рассказали, как внезапные болезни убивают человека за несколько дней
Коммунальщики на полмесяца закрывают движение по улице Тверитина
Не работают руль и тормоза: свердловские полицейские проверили шесть тысяч автобусов
В Екатеринбурге прошли «пешеходные» рейды рядом со школами
Минздрав проверит роддом, в котором умер младенец уральской блогерши
И срок — дольше, и сумма — больше: УБРиР улучшил условия по рефинансированию кредитов
Свердловскую ТЭЦ будет охранять искусственный интеллект
Не хотел трудиться: уралец набросился с ножом на собственного брата из-за просьбы помочь в саду
Итальянцев не пустили на Неделю моды в Екатеринбург
Уральца отправили под суд за торговлю наркотиками
Перед 9 мая центр Екатеринбурга проверят на взрывчатку
СвЖД ведет подготовку инфраструктуры к весеннему паводку
Продала мебель на 185 тысяч: на Урале лжепродавца осудили за мошенничество
Втиралась в доверие и «заговаривала зубы»: свердловчанка обокрала пенсионеров на миллион рублей
Летом улицы Екатеринбурга снова начнут укладывать гранитом
«Убейте в себе гряземеса»: мэрия Екатеринбурга не будет класть новые газоны на улицах города
Матерятся и пропагандируют наркотики: в Екатеринбурге общественники требуют запретить концерт группы «Порнофильмы»
Юлия Михалкова придумала правило «трех минут» про мужчин
В одиночку летает по России: Кольцово составил портрет своего пассажира
Взрывчаткой и мотопилой: свердловские спасатели начали крушить лед
Гордума создала рабочую группу, которая расскажет екатеринбуржцам об изменениях в Конституции
В Екатеринбурге завершили поиски Джастамбуева Мансура
На Урале пьяного водителя, из-за которого пострадали два человека, отправили в колонию
Уралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплату
Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»
В Екатеринбурге из горящего барака спасли 25 человек
Зона допинг-контроля и лаундж для ВИПов: в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 за 10 миллионов реконструируют стадион «Калининец»