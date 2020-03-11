Свердловскую ТЭЦ будет охранять искусственный интеллект
Энергетики Академической ТЭЦ в Свердловской области привлекут искусственный интеллект к обеспечению безопасности и охраны труда на производстве. Так, в производственных помещениях и на территории будут установлены шесть камер видеонаблюдения разных типов: стационарные, купольные и мобильные.
- Все они оснащены модулями для анализа работы персонала по определенным параметрам, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Нейросеть сможет идентифицировать личность сотрудников в касках и спецодежде, как это и предусмотрено нормами охраны труда.
Если вдруг ИИ обнаружил нарушения – например, отсутствие каски, некомплектности специальной одежды, выход за разрешенные границы, - то «проблемные» места в кадре будут подсвечены и сразу же отправлены старшему смены, а также специалистам по охране труда.
Использование ИИ – уже не первый опыт у энергетиков Свердловского филиала. В 2019 году подобная система видеофиксации была установлена на Ново-Свердловской ТЭЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU