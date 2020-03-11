2020-03-11T12:21:12+03:00
Общество

Свердловскую ТЭЦ будет охранять искусственный интеллект

Камеры будут искать нарушения и передавать их старшему по смене
Мария Трапезникова
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Видеокамеры будут искать нарушения и передавать их старшему по смене. Фото: пресс-служба ЕТКВидеокамеры будут искать нарушения и передавать их старшему по смене. Фото: пресс-служба ЕТК
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Энергетики Академической ТЭЦ в Свердловской области привлекут искусственный интеллект к обеспечению безопасности и охраны труда на производстве. Так, в производственных помещениях и на территории будут установлены шесть камер видеонаблюдения разных типов: стационарные, купольные и мобильные.

- Все они оснащены модулями для анализа работы персонала по определенным параметрам, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Нейросеть сможет идентифицировать личность сотрудников в касках и спецодежде, как это и предусмотрено нормами охраны труда.

Если вдруг ИИ обнаружил нарушения – например, отсутствие каски, некомплектности специальной одежды, выход за разрешенные границы, - то «проблемные» места в кадре будут подсвечены и сразу же отправлены старшему смены, а также специалистам по охране труда.

Использование ИИ – уже не первый опыт у энергетиков Свердловского филиала. В 2019 году подобная система видеофиксации была установлена на Ново-Свердловской ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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