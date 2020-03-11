Не хотел трудиться: уралец набросился с ножом на собственного брата из-за просьбы помочь в саду

11 Март 2020 2020-03-11T11:57:18+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местного 32-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве собственного брата. Трагедия произошла в сентябре прошлого года – будучи пьяным, на почве личной неприязни к родственнику, мужчина набросился на него с ножом.

- Поводом для конфликта послужили высказанные старшим братом претензии по поводу того, что младший не желает работать в саду и неохотно участвует в благоустройстве дома, доставшегося им от родителей, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В ходе следствия мужчина решил защититься, сказав, что набросился на брата в целях самообороны, поскольку тот напал на него с металлической сковородкой. Однако версию отмели после следственного эксперимента.

- Задержанный имеет 2 высших образования и работал до трагедии главным инженером в фирме по оказанию населению Интернет-услуг. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в итоге один из родных по крови людей схватился за кухонный нож и причинил им несколько ударов в область груди и в бок. Прибывшая бригада «скорой» констатировала смерть, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

После совершенного преступления мужчина бросился бежать, но его быстро поймали и передали в руки следователям. О том, что натворил, он не сожалеет. Следственный комитет собрал все необходимые доказательства и провел ряд экспертиз, после чего передал уголовное дело в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU