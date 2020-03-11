2020-03-11T11:55:25+03:00
Общество

Итальянцев не пустили на Неделю моды в Екатеринбург

Дизайнеру Соне Флауто и профессору Европейского института дизайна Джованне Оттонелло запретили выезжать из своей страны
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Алексей Хоменко\ группа "Неделя моды в Екатеринбурге" в соцсети "Вконтакте.Фото: Алексей Хоменко\ группа "Неделя моды в Екатеринбурге" в соцсети "Вконтакте.
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Итальянцы не смогли прилететь в Екатеринбург на Неделю моды, которая стартует 11 февраля. Известного дизайнера Соню Флауто не выпустили из страны, так как Италия с понедельника закрыла свои границы из-за коронавируса. Вместе с участницей показа на уральскую модную неделю не приехал профессор Европейского института дизайна Джованни Оттонелло.

- Профессор и дизайнер вынуждены были в последний момент сдать билет и отказаться от участия в Неделе моды. Но мероприятие из-за этого все равно состоится. У нас показы идут подряд, программа плотная, - подтвердила Наталья Шахова, пиарщик Недели моды в Екатеринбурге.

Соня Флауто стала победительницей итальянского фестиваля моды Pisa Fashion Days — 2019. Свою новую коллекцию модельер планировала представить уральцам 12 марта.

Помимо итальянцев на ежегодном модном мероприятии ждут гостей из Болгарии, Грузии, Москвы, Кыргыстана. Представители последней страны выйдут на подиум на открытии сегодня, 11 марта.

Пиарщица Наталья Шахова уточнила, что на показе не планируется перформанса связанного с коронавирусом. Хотя в прошлом году модели, представляющие линейку одежды иностранного дизайнера, вышли на подиум в медицинских масках. Также Шахова добавила, организаторы не получали никаких рекомендаций по профилактике вируса в местах большого скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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