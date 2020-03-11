Уральца отправили под суд за торговлю наркотиками

11 Март 2020 2020-03-11T11:35:16+03:00

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В Артемовском, что в Свердловской области, под суд отправили местного 39-летнего жителя, которого обвиняют в торговле наркотиками через Интернет. Почти год мужчина через интернет-магазин покупал наркотики, после чего там же продавал путем размещения «закладок» на территории Артемовского района и Туринска.

- После того, как он прятал вещества в тайники, он сообщал покупателям координаты мест их нахождения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе следствия мужчина вину свою признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Артемовский горсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU