Перед 9 мая центр Екатеринбурга проверят на взрывчатку

11 Март 2020 2020-03-11T11:21:23+03:00

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Перед празднованием Великой Победы 9 мая центр Екатеринбурга планируется проверить на наличие различных взрывоопасных предметов. Соответствующее постановление за подписью главы города Александра Высокинского опубликовано на официальном портале администрации.

Согласно документам, охраной горожан займутся Управление Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Свердловской области и Управление Министерства внутренних дел РФ по Екатеринбургу. Кроме этого в границах улиц Карла Либкнехта – Московская – площадь 1905 года при участии представителей Росгвардии и полиции пройдет проверка на наличие различных взрывоопасных предметов.

Администрация Екатеринбурга будет внимательно следить и за торговлей в этот день. На некоторых участках запретят продажу алкоголя – полный список мы публиковали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU