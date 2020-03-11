2020-03-11T11:21:23+03:00
Общество

Перед 9 мая центр Екатеринбурга проверят на взрывчатку

Соответствующее постановление уже подписал мэр Александр Высокинский
Мария Трапезникова
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Перед 9 мая центр Екатеринбурга проверят на взрывчаткуПеред 9 мая центр Екатеринбурга проверят на взрывчаткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Перед празднованием Великой Победы 9 мая центр Екатеринбурга планируется проверить на наличие различных взрывоопасных предметов. Соответствующее постановление за подписью главы города Александра Высокинского опубликовано на официальном портале администрации.

Согласно документам, охраной горожан займутся Управление Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Свердловской области и Управление Министерства внутренних дел РФ по Екатеринбургу. Кроме этого в границах улиц Карла Либкнехта – Московская – площадь 1905 года при участии представителей Росгвардии и полиции пройдет проверка на наличие различных взрывоопасных предметов.

Администрация Екатеринбурга будет внимательно следить и за торговлей в этот день. На некоторых участках запретят продажу алкоголя – полный список мы публиковали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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