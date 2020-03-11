СвЖД ведет подготовку инфраструктуры к весеннему паводку

11 Март 2020 2020-03-11T11:00:34+03:00

В этом году из-за аномально теплой зимы масштабные работы по подготовке к пропуску паводковых вод развернуты раньше обычного

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Свердловская магистраль активизировала подготовку объектов железнодорожной инфраструктуры к весеннему паводку. В этом году из-за аномально теплой зимы масштабные работы по подготовке к пропуску паводковых вод развернуты раньше обычного.

В зоне повышенного внимания находятся искусственные сооружения – мосты, тоннели, земляное полотно железных дорог. Около железнодорожных мостов через основные реки установлены водомерные посты. Информация об изменениях уровня воды поступает ежедневно. Проводится работа по очистке от снега кюветов, нагорных и водоотводных канав. Определены приоритетные участки для проверки состояния водопропускных труб, опор контактной сети, систем водоотводов на станциях и прилегающих территориях. Принимаемые меры нацелены, прежде всего, на исключение случаев деформации земляного полотна.

В целях организации бесперебойного и безопасного пропуска поездов оперативным штабом СвЖД разработан план дислокации специализированного подвижного состава и техники, а также регламенты действий восстановительных бригад, которые в случае необходимости могут быть мобилизованы в течение двух часов. Чтобы быстро реагировать на развитие паводковой ситуации, оперативные штабы во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, подразделениями МЧС России формируются также в регионах и на основных станциях СвЖД.

Для предотвращения размывов, разрушений инженерных сооружений и ликвидации возможных последствий паводка за крупными железнодорожными узлами закреплены 24 противоразмывных поезда (в общей сложности – 90 железнодорожных платформ с бутовым камнем, щебнем, песком и др.).

В настоящее время почти в регионах присутствия СвЖД наблюдается эффект так называемых «температурных качелей» (достаточно резкие перепады температуры воздуха в течение суток). В результате происходит постепенное таяние снега. По прогнозам гидрометеорологической службы СвЖД, начало активной фазы весеннего паводка в границах дороги ожидается в середине апреля. Ожидается, что максимальный уровень воды в крупнейших реках в этом году будет соответствовать средним многолетним величинам. Однако при резком потеплении развитие половодья может быть стремительным.