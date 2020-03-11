2020-03-11T11:00:08+03:00
Происшествия

Продала мебель на 185 тысяч: на Урале лжепродавца осудили за мошенничество

Суд назначил женщине 350 часов обязательных работ
Мария Трапезникова
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На Урале лжепродавца осудили за мошенничествоНа Урале лжепродавца осудили за мошенничествоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, под суд отправили местную жительницу Светлану Давлятову, которую обвиняют в мошенничестве. Женщина продала покупателю, который думал, что она является продавцом, корпусную мебель, заключила с ним договор и использовала печать другого юрлица.

- При этом подсудимая не являлась ни сотрудником, ни учредителем салона мебели и юрлица, печать которого использовала, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – В период с декабря 2018 по май 2019 года Давлятова под предлогом монтажа корпусной мебели, зная, что выполнять условия договора она не будет, получила от пяти клиентов больше 185 тысяч рублей.

После этого она потратила все деньги на себя и исчезла. Тагилстроевский суд назначил женщине 350 часов обязательных работ и обязал выплатить всю украденную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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