Втиралась в доверие и «заговаривала зубы»: свердловчанка обокрала пенсионеров на миллион рублей

11 Март 2020 2020-03-11T10:46:54+03:00

Женщину поймали полицейские и завели на нее несколько уголовных дел

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В Екатеринбурге полицейские поймали 31-летнюю жительницу Красноуфимска, которую подозревают в серии краж у пенсионеров. Оказалось, что ранее она уже была судима и свои «операции» проводила с ноября 2019 по февраль 2020 года: выискивала квартиры, где проживали одинокие пожилые люди, представлялась соцработником, заходила к ним домой и начинала разговаривать с ними.

- Женщина была характерной внешности и легко входила в доверие к хозяевам квартиры. Под различными предлогами она просила их показать накопленные деньги, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – После чего в удобный момент похищала средства и уходила.

Полицейские установили, что женщина причастна к трем подобным эпизодам. Общая сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Кроме этого, силовики считают, что воровка могла орудовать и на территории Пермского края и республики Башкортостан.

На женщину завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». В первом случае максимальное наказание для нее – до семи лет тюрьмы, во втором – до шести. До решения суда она будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU