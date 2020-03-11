Летом улицы Екатеринбурга снова начнут укладывать гранитом

11 Март 2020 2020-03-11T10:26:45+03:00

В этом году все работы должны завершиться в срок

Изменить размер текста: A A

Во время встречи с журналистами вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал о планах по ремонту и благоустройству на весну-лето этого года. Напомним, в прошлом году мэрия решила укладывать центральные улицы в гранит, но работы затянулись настолько, что рабочим пришлось доделывать тротуары в снег. В этом году «гранитная история» продолжится на улицах Пушкина и 8 Марта – от Ленина до Малышева. Только в этот раз работы обещают закончить в срок.

- Ошибки и недочеты прошлого года мы учли – в работе и заключении контрактов в этом году, - отметил Бубнов.

Вице-мэр также отметил, что в городе порядка 76% дорог находится в хорошем состоянии, но, согласно плану, в порядке должны быть 86% дорог. Кроме укладки гранитной плитки, мэрия планирует починить еще 36 улиц, включая Луначарского, Бебеля, Шефскую, Фучика и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU