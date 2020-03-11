«Убейте в себе гряземеса»: мэрия Екатеринбурга не будет класть новые газоны на улицах города

11 Март 2020 2020-03-11T10:10:35+03:00

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Сегодня прошла встреча с председателем комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамарой Благодатковой и вице-мэром Алексеем Бубновым. Во время разговора была затронута болезненная для всех екатеринбуржцев тема – грязи на газонах и гряземесов. Присутствующие подняли вопрос о том, будут ли газоны на улицах города делаться по европейскому типу.

- Надо не газоны менять, а гряземесов внутри себе убивать, - ответила на это Благодаткова. – Грязь берется от нас с вами. Сказано: нельзя заезжать на газоны. Давайте с собой что-то сделаем, а не газонами. Сделаем усилие над собой и будем ставить машины на парковках и стоянках. А с газонами делать ничего не надо. Грунт должен находиться на уровне двух-четырех сантиметров ниже уровня борта. Если туда заезжать, грунт поднимется и превратится в грязь.

Напомним, что с 12 марта на официальном уровне вступают новые правила, позволяющие местным администрациям штрафовать водителей-нарушителей за парковку на газонах и за неуплату парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU