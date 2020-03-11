Матерятся и пропагандируют наркотики: в Екатеринбурге общественники требуют запретить концерт группы «Порнофильмы»
Только-только утих конфликт с эпатажным лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, как начал назревать новый – на этот раз, с группой «Порнофильмы». Известные отечественные панк-рокеры должны отыграть свой второй концерт в Екатеринбурге уже завтра, 12 марта, в клубе «Свобода». И против его проведения выступил Уральский родительский комитет – его членов возмутило то, что возрастной ценз всего «16+». Обращение опубликовал на своей странице в Facebook председатель комитета Евгений Жабреев.
- В текстах песен содержится нецензурная брань, информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям и так далее, - отметили в обращении активисты.
Заявление было написано на имя прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой. Члены родительского комитета попросили полицию провести проверку по данному факту, чтобы найти нарушения законодательства РФ, а также наказать виновных.
Концерт «Порнофильмов», назначенный на 12 марта, не первый в Екатеринбурге за этот месяц. За несколько дней до этого, 9 марта, группа отыграла на сцене «Теле-клуба». Однако это претензии у общественников не вызвало.
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ИСТОЧНИК KP.RU