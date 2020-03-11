2020-03-11T09:51:57+03:00
Звезды

Юлия Михалкова придумала правило «трех минут» про мужчин

Артистка считает, что все женские разговоры в итоге приводят к беседам о представителях сильного пола
Юлия СТАЛИНА
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Михалкова пишет книгу о мужчинах. Фото: Instagram Юлии Михалковой.Михалкова пишет книгу о мужчинах. Фото: Instagram Юлии Михалковой.
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Юлия Михалкова рассказала о своем правиле «трех минут», которые касается мужчин. Бывшая артистка «Уральских пельменей» пришла в этой формуле, общаясь долгие годы с подружками. По мнению юмористки, все разговоры всегда приводят к беседам о представителях сильного пола.

- С чего бы ни начинался разговор в женской компании, в течение этого времени он неизбежно приведет к обсуждению мужчин! «Девочки, вчера в парфюмерном новый аромат нашла… Пачули, корица… М-м-м!», (тра-та-та, спустя две минуты), «Ой, а я цитрусовый купила, она мне, кстати, первого напоминает, м-м-м! -Девочки, как вы сегодня отлично в КВН играли!», тра-та-та, спустя полторы минуты, «А я наоборот слова чуть не забыла. Мой парень валентинку другой Валентике отправил», «Да ты чтоо-о-о… вот негодяй!.. Хотите верьте, хотите –нет! Ни разу не было исключений!», - пишет Михалкова в своем Instagram.

Кстати, Юлия Михалкова недавно объявила, что намерена написать книгу о мужчинах. Правда, светская львица уже столкнулась с трудностями – не может поймать нужное вдохновение. Тем не менее, когда артистка переставит общественности свои мемуары, пока не рассказывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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