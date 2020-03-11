2020-03-11T09:20:17+03:00
Общество

В одиночку летает по России: Кольцово составил портрет своего пассажира

Им стал мужчина от 35 до 44 лет с высшим образованием
Мария Трапезникова
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Им стал мужчина от 35 до 44 лет с высшим образованиемИм стал мужчина от 35 до 44 лет с высшим образованиемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Международный аэропорт Кольцово провел ежегодное исследование предпочтений пассажиров и составил портрет пассажира Екатеринбурга. Им оказался мужчина в возрасте от 35 до 44 лет с высшим образованием, который чаще всего путешествует в одиночку по России, а также в страны Азии.

- Как правило, он совершает перелеты от двух до шести раз в год. Он прибывает в аэропорт более чем за два часа до вылета, предпочитая регистрироваться на рейс на стойке в терминале, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Время до вылета он предпочитает проводить в одной из точек общественного питания, которые расположены во всех зонах аэропорта.

Больше половины всех опрошенных в ходе исследования пассажиров проживают на территории Свердловской и Челябинской области (8%). Еще некоторые пассажиры проживают в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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