В одиночку летает по России: Кольцово составил портрет своего пассажира

11 Март 2020 2020-03-11T09:20:17+03:00

Им стал мужчина от 35 до 44 лет с высшим образованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Им стал мужчина от 35 до 44 лет с высшим образованием

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Международный аэропорт Кольцово провел ежегодное исследование предпочтений пассажиров и составил портрет пассажира Екатеринбурга. Им оказался мужчина в возрасте от 35 до 44 лет с высшим образованием, который чаще всего путешествует в одиночку по России, а также в страны Азии.

- Как правило, он совершает перелеты от двух до шести раз в год. Он прибывает в аэропорт более чем за два часа до вылета, предпочитая регистрироваться на рейс на стойке в терминале, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Время до вылета он предпочитает проводить в одной из точек общественного питания, которые расположены во всех зонах аэропорта.

Больше половины всех опрошенных в ходе исследования пассажиров проживают на территории Свердловской и Челябинской области (8%). Еще некоторые пассажиры проживают в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU