Взрывчаткой и мотопилой: свердловские спасатели начали крушить лед

11 Март 2020 2020-03-11T08:50:48+03:00

Это делается для того, чтобы не допустить заторов на реках и сохранить в целости мосты во время паводка

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В городах и селах Свердловской области начали работы по разрушению льда на водоемах. Все это делается для того, чтобы не допустить заторов на реках и сохранить в целости мосты во время паводка.

Так, в Слободо-Туринском районе для защиты моста через Ницу с помощью установленной на трактор мотопилы и ручных бензопил пропилено 240 погонных метров льда, пробурено 800 лунок на площади 200 «квадратов».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В Талицком ГО река Сугатка имеет небольшую глубину и в зимний период промерзает до дня. для очистки русла и безопасного пропуска паводковых вод проводится распиловка льда установленной на трактор мотопилой, и его уборка экскаватором, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – На сегодняшний день пропилено 600 погонных метров. Всего планируется распилить 1 800 погонных метров льда. Закончить работы должны к марту.

Всего на территории Свердловской области есть девять мостов, у которых нужно сломать лед. Их общая протяженность – около трех тысяч погонных метров. А еще у 10 мостов в Туринском и Североуральском ГО лед будут взрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU