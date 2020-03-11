2020-03-11T08:50:48+03:00
Общество

Взрывчаткой и мотопилой: свердловские спасатели начали крушить лед

Это делается для того, чтобы не допустить заторов на реках и сохранить в целости мосты во время паводка
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В городах и селах Свердловской области начали работы по разрушению льда на водоемах. Все это делается для того, чтобы не допустить заторов на реках и сохранить в целости мосты во время паводка.

Так, в Слободо-Туринском районе для защиты моста через Ницу с помощью установленной на трактор мотопилы и ручных бензопил пропилено 240 погонных метров льда, пробурено 800 лунок на площади 200 «квадратов».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В Талицком ГО река Сугатка имеет небольшую глубину и в зимний период промерзает до дня. для очистки русла и безопасного пропуска паводковых вод проводится распиловка льда установленной на трактор мотопилой, и его уборка экскаватором, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – На сегодняшний день пропилено 600 погонных метров. Всего планируется распилить 1 800 погонных метров льда. Закончить работы должны к марту.

Всего на территории Свердловской области есть девять мостов, у которых нужно сломать лед. Их общая протяженность – около трех тысяч погонных метров. А еще у 10 мостов в Туринском и Североуральском ГО лед будут взрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СвЖД ведет подготовку инфраструктуры к весеннему паводку
Продала мебель на 185 тысяч: на Урале лжепродавца осудили за мошенничество
Втиралась в доверие и «заговаривала зубы»: свердловчанка обокрала пенсионеров на миллион рублей
Летом улицы Екатеринбурга снова начнут укладывать гранитом
«Убейте в себе гряземеса»: мэрия Екатеринбурга не будет класть новые газоны на улицах города
Матерятся и пропагандируют наркотики: в Екатеринбурге общественники требуют запретить концерт группы «Порнофильмы»
Юлия Михалкова придумала правило «трех минут» про мужчин
В одиночку летает по России: Кольцово составил портрет своего пассажира
Взрывчаткой и мотопилой: свердловские спасатели начали крушить лед
Гордума создала рабочую группу, которая расскажет екатеринбуржцам об изменениях в Конституции
В Екатеринбурге завершили поиски Джастамбуева Мансура
На Урале пьяного водителя, из-за которого пострадали два человека, отправили в колонию
Уралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплату
Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»
В Екатеринбурге из горящего барака спасли 25 человек
Зона допинг-контроля и лаундж для ВИПов: в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 за 10 миллионов реконструируют стадион «Калининец»