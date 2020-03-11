2020-03-11T08:31:12+03:00
Общество

Гордума создала рабочую группу, которая расскажет екатеринбуржцам об изменениях в Конституции

В нее вошли депутаты и представитель администрации города
Мария Трапезникова
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Гордума создала рабочую группу, которая расскажет екатеринбуржцам об изменениях в КонституцииГордума создала рабочую группу, которая расскажет екатеринбуржцам об изменениях в КонституцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Гордума Екатеринбурга решила создать рабочую группу по вопросу информирования жителей об изменениях в Конституции РФ. Ее председатель Игорь Володин уже подписал соответствующее постановление.

- Вся информация, которая будет озвучиваться в рамках деятельности рабочей группы, будет в обязательном порядке и на постоянной основе доноситься до избирателей на мероприятиях, встречах с людьми и приемах граждан, - отметил сам Володин. – Дополнительная информация позволит не только ответить на вопросы екатеринбуржцев, но и поможет им определиться со своим решением в ходе голосования по поправкам.

В рабочую группу вошли все депутаты и представители администрации Екатеринбурга. Все приглашения на участие в заседаниях будут направлены в городскую избирательную комиссию. Предложения по вхождению в состав рабочей группы будут приниматься до 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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