2020-03-11T08:17:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершили поиски Джастамбуева Мансура

Парень пропал еще 28 февраля
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Волонтеры и полицейские Екатеринбурга завершили поиски 17-летнего Мансура Джастамбуева. 17-летний юноша ушел из дома еще вечером 28 февраля – и с тех пор о нем не было никаких известий. Вчера парня нашли – к счастью, целым и невредимым.

- 10 марта разыскиваемый самостоятельно вернулся домой. Противоправных действий в отношении молодого человека не совершено, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сегодня мы, кстати, писали о том, что полицейские закончили искать 14-летнюю девочку с татуировкой на правой ноге. Ее тоже нашли целой и невредимой – она сама вернулась домой после того, как узнала, что ее ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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