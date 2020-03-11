На Урале пьяного водителя, из-за которого пострадали два человека, отправили в колонию

11 Март 2020 2020-03-11T07:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Верхней Пышме под суд отправили 31-летнего местного жителя Алексея Жильцова, которого обвиняют в пьяной езде. Из-за этого по его вине в результате аварии пострадали два человека. Несчастный случай произошел поздно вечером 18 января прошлого года – мужчина ехал со скоростью 70 км/час и решил проехать перекресток на красный свет.

Мужчина не рассчитал дистанцию до движущегося впереди автомобиля и на большой скорости протаранил его сзади. Он удара пострадали два пассажира этой машины.

В итоге, свою вину Жильцов признал в полном объеме. А суд назначил ему два года в колонии-поселении и лишил прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU