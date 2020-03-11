2020-03-11T07:32:54+03:00
Общество

Уралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплату

Тогда туда, где он работал, с проверкой пришел пристав и навел в бухгалтерии порядок
Мария Трапезникова
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Уралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплатуУралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплатуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Каменска-Уральского нарушил правила дорожного движения, сев за руль в пьяном виде. Его остановили и выписали штраф на 30 тысяч рублей. Однако долгое время мужчина не мог его выплатить, поэтому к нему пришли приставы.

- Но должник пояснил, что от уплаты не уклоняется, предоставил справку о месте работы. Тогда пристав вынес постановление об обращении взыскания на зарплату должника и направлено по месту работы для исполнения, - отметили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако в течение четырех месяцев ситуация так и не поменялась.

Тогда судебный пристав пришла с проверкой в бухгалтерию той организации, где работал мужчина. И выяснила, что его зарплата задерживалась, и на депозитный счет для оплаты штрафа деньги не поступали.

Таким образом, виновным в этой ситуации оказался бухгалтер. На нее составили административный протокол и оштрафовали на 15 тысяч рублей. А штраф за пьяную езду был сразу же погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплату
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