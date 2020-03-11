Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»

11 Март 2020 2020-03-11T07:12:28+03:00

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Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин вернулся на Урал и устроился на работу в холдинг «Синара – Транспортные Машины», заняв должность председателя Совета Директоров СТМ. Такое решение было принято накануне, на очередном заседании совета.

- Появление в составе Совета директоров Александра Мишарина — это очень позитивное событие для СТМ и всего машиностроительного дивизиона группы «Синара», - отметил гендиректор СТМ Виктор Леш. – Александр Сергеевич обладает колоссальным опытом работы в структуре российских железных дорог, федеральных и региональных органах власти. Убежден, что его уникальный талант управленца, высочайший профессионализм и исключительное понимание железнодорожной и в более широком смысле всей транспортной тематики станет залогом дальнейшего укрепления лидерских позиций СТМ в отечественном машиностроении.

Напомним, Александр Мишарин в разное время работал на ответственных должностях на Свердловской железной дороге, в Министерстве путей сообщения и Министерстве транспорта РФ. В 2009 году он стал губернатором региона, но спустя три года, в 2012-м, покинул пост после громкой аварии. И после этого стал вице-президентом РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU