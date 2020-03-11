2020-03-11T07:12:28+03:00
Общество

Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»

Александр Мишарин возглавил Совет директоров СТМ
Мария Трапезникова
Поделиться:
Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин вернулся на Урал и устроился на работу в холдинг «Синара – Транспортные Машины», заняв должность председателя Совета Директоров СТМ. Такое решение было принято накануне, на очередном заседании совета.

- Появление в составе Совета директоров Александра Мишарина — это очень позитивное событие для СТМ и всего машиностроительного дивизиона группы «Синара», - отметил гендиректор СТМ Виктор Леш. – Александр Сергеевич обладает колоссальным опытом работы в структуре российских железных дорог, федеральных и региональных органах власти. Убежден, что его уникальный талант управленца, высочайший профессионализм и исключительное понимание железнодорожной и в более широком смысле всей транспортной тематики станет залогом дальнейшего укрепления лидерских позиций СТМ в отечественном машиностроении.

Напомним, Александр Мишарин в разное время работал на ответственных должностях на Свердловской железной дороге, в Министерстве путей сообщения и Министерстве транспорта РФ. В 2009 году он стал губернатором региона, но спустя три года, в 2012-м, покинул пост после громкой аварии. И после этого стал вице-президентом РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уралец не мог выплатить штраф за пьяное вождение из-за того, что ему задерживали зарплату
Экс-губернатор Свердловской области пришел на работу в холдинг «Синара»
В Екатеринбурге из горящего барака спасли 25 человек
Зона допинг-контроля и лаундж для ВИПов: в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 за 10 миллионов реконструируют стадион «Калининец»
В Екатеринбурге завершили поиски 14-летней школьницы с татуировкой на ноге
«Автомобилист» упустил последнюю возможность побороться за Кубок Гагарина
Мэр Екатеринбурга определился, где в городе в День победы запретят продажу алкоголя
На Урале отменили оправдательный приговор молодому человеку, который выкинул младенца из окна
ГИБДД Екатеринбурга: каждое 12 ДТП происходит из-за выезда на полосу встречного движения
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль и Италию
Скрывал лицо под очками и накладными усами: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве при поставках масла
«Гортранс» Екатеринбурга закупит автобусы на 103 миллиона
СвЖД модернизирует инфраструктуру на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил
Кукольному театру Екатеринбурга выделили 75 миллионов
За праздники на свердловских трассах поймали 200 пьяных водителей
Уральские «лисицы» не сыграют матч с французским клубом
В Екатеринбурге начали судить многодетную мать, обвиняемую в смерти приемного сына
«Одного спасти не удалось»: в минувшие праздники под колеса грузовых поездов попали два уральца
На уборку улиц от снега в Екатеринбурге потратят еще 600 миллионов
Следователи Екатеринбурга завели уголовное дело после пропажи мужчины на ВИЗе
Высокинского не устроила реконструкция сквера за Оперным театром
Отпустил пьяного водителя: в Екатеринбурге сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки
«Бежал в школу на занятия»: в Екатеринбурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе
В Екатеринбурге снимают фильм о детях Великой Отечественной войны