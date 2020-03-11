В Екатеринбурге завершили поиски 14-летней школьницы с татуировкой на ноге

11 Март 2020 2020-03-11T06:02:46+03:00

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Полицейские и волонтеры Екатеринбурга завершили поиски 14-летней Виктории Липиной. Девочка пропала еще 6 марта – она ушла из дома рано утром и с тех пор не выходила на связь. К счастью, ее нашли целой и невредимой спустя четверо суток.

- Найдена, жива, всем большое спасибо за помощь в поисках, - закрыли ориентировку в ПСО «Прорыв».

Для того, чтобы найти подростка, полицейским пришлось обойти все развлекательные и торговые учреждения, а также другие общественные места. Сейчас ей занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних и выясняют причины ее ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU