В Екатеринбурге завершили поиски 14-летней школьницы с татуировкой на ноге
Полицейские и волонтеры Екатеринбурга завершили поиски 14-летней Виктории Липиной. Девочка пропала еще 6 марта – она ушла из дома рано утром и с тех пор не выходила на связь. К счастью, ее нашли целой и невредимой спустя четверо суток.
- Найдена, жива, всем большое спасибо за помощь в поисках, - закрыли ориентировку в ПСО «Прорыв».
Для того, чтобы найти подростка, полицейским пришлось обойти все развлекательные и торговые учреждения, а также другие общественные места. Сейчас ей занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних и выясняют причины ее ухода.
ИСТОЧНИК KP.RU