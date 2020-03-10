10 Март 2020 2020-03-10T19:52:59+03:00

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«Автомобилист» упустил последнюю возможность побороться за Кубок Гагарина. Екатеринбуржцы сегодня на домашней арене проиграли «Сибири» в пятом матче серии первого раунда плей-офф. В прошлом матче нашим хоккеистам удалось обойти соперника. Только благодаря этому «Автомобилист» остались в сезоне. До победной игры – 8 марта екатеринбуржцы три раза подряд проигрывали новосибирской команде.

Сегодня гости начали активную игру с самого начала матча и открыли счет на 17-ой минуте - заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. Вторую шайбу во втором периоде также забросили соперники екатеринбуржцев -Евгений Чесалин укрепил преимущество «Сибири».

В начале третьего периода, благодаря Павлу Дацуку «Автомобилисту» удалось отыграть одну шайбу. После этого, не смотря на усилия хозяев льда, ворота гостей остались нетронутыми. На этом сезон для екатеринбуржских хоккеистов закончился.

Новосибирский клуб выиграл матч со счётом 1:2 и одержал победу в серии со счётом 1:4.

ИСТОЧНИК KP.RU