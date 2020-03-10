2020-03-10T19:52:59+03:00
Спорт

«Автомобилист» упустил последнюю возможность побороться за Кубок Гагарина

Екатеринбуржцы проиграли «Сибири» в пятом матче серии плей-офф
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
Изменить размер текста:

«Автомобилист» упустил последнюю возможность побороться за Кубок Гагарина. Екатеринбуржцы сегодня на домашней арене проиграли «Сибири» в пятом матче серии первого раунда плей-офф. В прошлом матче нашим хоккеистам удалось обойти соперника. Только благодаря этому «Автомобилист» остались в сезоне. До победной игры – 8 марта екатеринбуржцы три раза подряд проигрывали новосибирской команде.

Сегодня гости начали активную игру с самого начала матча и открыли счет на 17-ой минуте - заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. Вторую шайбу во втором периоде также забросили соперники екатеринбуржцев -Евгений Чесалин укрепил преимущество «Сибири».

В начале третьего периода, благодаря Павлу Дацуку «Автомобилисту» удалось отыграть одну шайбу. После этого, не смотря на усилия хозяев льда, ворота гостей остались нетронутыми. На этом сезон для екатеринбуржских хоккеистов закончился.

Новосибирский клуб выиграл матч со счётом 1:2 и одержал победу в серии со счётом 1:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Автомобилист» упустил последнюю возможность побороться за Кубок Гагарина
Мэр Екатеринбурга определился, где в городе в День победы запретят продажу алкоголя
На Урале отменили оправдательный приговор молодому человеку, который выкинул младенца из окна
ГИБДД Екатеринбурга: каждое 12 ДТП происходит из-за выезда на полосу встречного движения
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль и Италию
Скрывал лицо под очками и накладными усами: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве при поставках масла
«Гортранс» Екатеринбурга закупит автобусы на 103 миллиона
СвЖД модернизирует инфраструктуру на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил
Кукольному театру Екатеринбурга выделили 75 миллионов
За праздники на свердловских трассах поймали 200 пьяных водителей
Уральские «лисицы» не сыграют матч с французским клубом
В Екатеринбурге начали судить многодетную мать, обвиняемую в смерти приемного сына
«Одного спасти не удалось»: в минувшие праздники под колеса грузовых поездов попали два уральца
На уборку улиц от снега в Екатеринбурге потратят еще 600 миллионов
Следователи Екатеринбурга завели уголовное дело после пропажи мужчины на ВИЗе
Высокинского не устроила реконструкция сквера за Оперным театром
Отпустил пьяного водителя: в Екатеринбурге сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки
«Бежал в школу на занятия»: в Екатеринбурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе
В Екатеринбурге снимают фильм о детях Великой Отечественной войны