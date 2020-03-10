2020-03-10T19:23:21+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга определился, где в городе в День победы запретят продажу алкоголя

Публикуем список улиц, на которых будет действовать запрет
Алина СУРИНА
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Александр Высокинский подписал постановление, касающееся проведения празднования 9 маяАлександр Высокинский подписал постановление, касающееся проведения празднования 9 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Александр Высокинский определился, где в городе в День победы запретят продажу алкоголя. Постановление, которое касается деталей проведения празднования девятого мая, мэр подписал сегодня. Согласно документу, алкоголь не будут продавать в местах проведения праздничных мероприятий. Публикуем список улиц, на которых будет действовать запрет:

- с 8 часов до 23 часов - в границах улиц Московской - Малышева - Карла Либкнехта - Николая Никонова - переулка Красного - улицы Челюскинцев;

- с 8 часов до 23 часов - в границах улиц Репина - Пирогова - Татищева;

- с 8 часов до 23 часов - в границах улиц Машиностроителей - XXII Партсъезда - 40-летия Октября - Банникова - проспекта Орджоникидзе;

- с 8 часов до 12 часов - по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой;

- с 12 часов до 19 часов - в границах улиц Мамина-Сибиряка - Первомайской - Бажова - Шарташской.

Контролировать продажу алкоголя будут будут росгвардейцы и полицейские. Также они будут следить за безопасностью горожан во время праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Мэр Екатеринбурга определился, где в городе в День победы запретят продажу алкоголя
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