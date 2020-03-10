2020-03-10T18:31:17+03:00
Происшествия

На Урале отменили оправдательный приговор молодому человеку, который выкинул младенца из окна

Его обвиняют в покушении на убийство
Алина СУРИНА
Поделиться:
Окно из которого выкинули младенца Фото: СУ СКР по Свердловской областиОкно из которого выкинули младенца Фото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

На Урале отменили оправдательный приговор молодому человеку, который выкинул младенца из окна, пока мама вышла в магазин. Ранее в Североуральском суде его оправдали. По словам прокуратуры суд пришел к такому решению «в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления». Прокуратура тогда отметила, что вероятность обжалования такого решения очень высока.

-Сторона государственного обвинения не согласилась с указанным приговором, полагая, что выводы суда 1 инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора, - рассказали в пресс-службе прокуратуры свердловской области.

В итоге сегодня Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего» возвращено на новое судебное разбирательство.

Отметим, что ребенок, которого выкинул из окна молодой человек, не пострадал. Полугодовалого малыша поймал проходивший мимо мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Екатеринбурга определился, где в городе в День победы запретят продажу алкоголя
На Урале отменили оправдательный приговор молодому человеку, который выкинул младенца из окна
ГИБДД Екатеринбурга: каждое 12 ДТП происходит из-за выезда на полосу встречного движения
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль и Италию
Скрывал лицо под очками и накладными усами: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве при поставках масла
«Гортранс» Екатеринбурга закупит автобусы на 103 миллиона
СвЖД модернизирует инфраструктуру на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил
Кукольному театру Екатеринбурга выделили 75 миллионов
За праздники на свердловских трассах поймали 200 пьяных водителей
Уральские «лисицы» не сыграют матч с французским клубом
В Екатеринбурге начали судить многодетную мать, обвиняемую в смерти приемного сына
«Одного спасти не удалось»: в минувшие праздники под колеса грузовых поездов попали два уральца
На уборку улиц от снега в Екатеринбурге потратят еще 600 миллионов
Следователи Екатеринбурга завели уголовное дело после пропажи мужчины на ВИЗе
Высокинского не устроила реконструкция сквера за Оперным театром
Отпустил пьяного водителя: в Екатеринбурге сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки
«Бежал в школу на занятия»: в Екатеринбурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе
В Екатеринбурге снимают фильм о детях Великой Отечественной войны