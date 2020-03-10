10 Март 2020 2020-03-10T18:31:17+03:00

Окно из которого выкинули младенца Фото: СУ СКР по Свердловской области

Его обвиняют в покушении на убийство

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На Урале отменили оправдательный приговор молодому человеку, который выкинул младенца из окна, пока мама вышла в магазин. Ранее в Североуральском суде его оправдали. По словам прокуратуры суд пришел к такому решению «в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления». Прокуратура тогда отметила, что вероятность обжалования такого решения очень высока.

-Сторона государственного обвинения не согласилась с указанным приговором, полагая, что выводы суда 1 инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора, - рассказали в пресс-службе прокуратуры свердловской области.

В итоге сегодня Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего» возвращено на новое судебное разбирательство.

Отметим, что ребенок, которого выкинул из окна молодой человек, не пострадал. Полугодовалого малыша поймал проходивший мимо мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU