ГИБДД Екатеринбурга: каждое 12 ДТП происходит из-за выезда на полосу встречного движения

10 Март 2020 2020-03-10T17:50:27+03:00

За два месяца в таких авариях погибли два человека

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В ГИБДД Екатеринбурга посчитали, сколько аварий произошло за два месяца в 2020 году. Всего в городе произошло 179 аварий, в которых погибли 10 человек. Еще 233 получили различные травмы. При этом каждое 12 ДТП связано с выездом на полосу встречного движения. За два месяца произошло 14 таких аварий. В них погибли два человека, 31 получили травмы.

- Госавтоинспекция уделяет особое внимание профилактике правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, так как ДТП, произошедшие по этой причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудниками госавтоинспекции с начала года за выезд на полосу встречного движения к административной ответственности привлечено более 180 водителей транспортных средств. За нарушение им грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU