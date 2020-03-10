Скрывал лицо под очками и накладными усами: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве при поставках масла

10 Март 2020 2020-03-10T16:44:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при поставках оптовых партий растительного масла. Мужчина заключал контракты с крупными компаниями, но договорные обязательства не исполнял. Чтобы не выдать себя подозреваемый, подходя к банкоматам, надевал солнцезащитные очки и накладные усы. Телефоны и сим-карты хранил в специальном тайнике в парке. Подозреваемого поймали с поличным, когда он собирался заключить договор от имени уже другой компании на поставку косметологического оборудования.

- По версии следствия, злоумышленник с октября 2018 года по декабрь 2019 года от лица подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью входил в доверие к представителям крупных компаний и в ходе переписки предлагал услуги по поставке оптовых партий растительного масла, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. - Денежные средства, перечисленные партнерами в качестве оплаты, он выводил со счетов организации, обналичивая через банкоматы, и использовал по своему усмотрению.

Заявления на мошенника поступали от предпринимателей из государств ближнего зарубежья, а также Приморского края Российской Федерации. Представители крупных компаний жаловались на нарушении условий договоров, которые были заключены с одной из коммерческих организаций в Челябинске. Предварительный ущерб, который нанес злоумышленник предприятиям, составил 24 миллиона рублей.

Екатеринбуржца обвиняют по части 4 статьи 159 уголовного кодекса. Задержанный уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU