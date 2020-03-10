«Гортранс» Екатеринбурга закупит автобусы на 103 миллиона
«Гортранс» Екатеринбурга закупит автобусы на 102,6 миллионов. Информацию об этом разместили на сайте Госзакупок. Девять новых низкопольных автобусов начнут курсировать в течение полугода с момента заключения контракта. Согласно документам машины должны быть выпущены не позже 2020 года, в них обязательно должен быть кондиционеры и навигационно-связными терминалами с встроенными модемами 3G и Wi-Fi.
В каждом автобусе предоставленном подрядчиком должны быть 24 сидения с антивандальным покрытием. Всего машина должна вмещать 90 пассажиров. Также в автобусе должна быть одна зона для инвалидной коляски. Торги по данной закупке пройдут в формате электронного аукциона 23 марта.
Напомним, ранее региональные власти выделили на покупку новых автобусов в Екатеринбурге 344 миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU