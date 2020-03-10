2020-03-10T16:12:06+03:00
Общество

«Гортранс» Екатеринбурга закупит автобусы на 103 миллиона

В новых машинах будут кондиционеры и Wi-Fi
Алина СУРИНА
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Почти 103 миллиона потратят на девять новых автобусовПочти 103 миллиона потратят на девять новых автобусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Гортранс» Екатеринбурга закупит автобусы на 102,6 миллионов. Информацию об этом разместили на сайте Госзакупок. Девять новых низкопольных автобусов начнут курсировать в течение полугода с момента заключения контракта. Согласно документам машины должны быть выпущены не позже 2020 года, в них обязательно должен быть кондиционеры и навигационно-связными терминалами с встроенными модемами 3G и Wi-Fi.

В каждом автобусе предоставленном подрядчиком должны быть 24 сидения с антивандальным покрытием. Всего машина должна вмещать 90 пассажиров. Также в автобусе должна быть одна зона для инвалидной коляски. Торги по данной закупке пройдут в формате электронного аукциона 23 марта.

Напомним, ранее региональные власти выделили на покупку новых автобусов в Екатеринбурге 344 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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