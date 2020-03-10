СвЖД модернизирует инфраструктуру на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил

10 Март 2020 2020-03-10T14:35:19+03:00

В 2020 году на развитие Нижнетагильского региона Свердловской магистрали будет направлено более 300 миллионов рублей

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В 2020 году на развитие Нижнетагильского региона Свердловской магистрали в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» будет направлено более 300 миллионов рублей. Основные средства предусмотрены на реализацию перспективных инфраструктурных проектов.

Так, в рамках обеспечения курсирования поездов с повышенными потребительскими характеристиками на территории Свердловской области планируется реконструкция 13 км пути участка Екатеринбург – Нижний Тагил для движения скоростных «Ласточек»: на перегонах Монзино – Старатель и Старатель – Нижний Тагил будет уложен бесстыковой («бархатный») путь на железобетонном основании. Он позволяет повысить плавность хода и снять ряд скоростных ограничений. Кроме того, будут проведены проектные работы по строительству высоких платформ на маршрутах следования скоростных электропоездов «Ласточка» на станциях Невьянск, Верх-Нейвинск, Нижний Тагил.

На участке Гороблагодатская – Верхняя запланирована организация транспортно-логистического узла. На площадях, ранее выведенных из эксплуатации, начнется строительство площадки для перевалки грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт (с ориентацией на лесные грузы). Основная задача новой площадки – увеличение общей погрузки по всем видам грузов на 3,5%.

В 2020 году будет проведено развитие инфраструктуры станции Ясашная в связи с началом работы щебеночного карьера и увеличением объемов погрузки щебня до 100 тысяч тонн в год. На станции будет построен путь примыкания, оборудованы дополнительные устройства сигнализации, централизации и связи.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности граждан и профилактики непроизводственного травматизма в местах несанкционированного пересечения железнодорожного пути в границах станций Нижний Тагил и Кушва будет произведена установка датчиков звукового оповещения. В феврале 2020 года такое устройство уже установлено на станции Старатель.

Инвестпрограммой также предусмотрено развитие Нижнетагильского учебного центра ОАО «РЖД». На его основе создается специализированный учебно-производственный кластер, где сотрудники путевого и вагонного хозяйства смогут отрабатывать профессиональные навыки в реальных полевых условиях. Завершение строительства планируется в 2023 году.