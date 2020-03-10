2020-03-10T14:29:58+03:00
Общество

Кукольному театру Екатеринбурга выделили 75 миллионов

Капитальный ремонт планируется начать уже этой весной
Мария Трапезникова
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Капитальный ремонт планируется начать уже этой весной, а закончить осенью 2021 годаКапитальный ремонт планируется начать уже этой весной, а закончить осенью 2021 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На капитальный ремонт Кукольного театра администрация Екатеринбурга выделила чуть больше 75 миллионов рублей в рамках программы «Развитие культуры и искусства на 2017-2020 годы». Информацию об этом опубликовали на официальном портале города.

Напомним, что в ходе ремонта полностью изменится фойе, зрительные залы, появятся удобные кресла-трансформеры, новое световое и звуковое оборудование. Помимо этого, поменяется и внешний облик театра: фасад украсят фигурами кинетического театра «Время чудес». Планируется, что ремонт начнется уже этой весной, а завершится осенью 2021 года.

Последний спектакль в «родных стенах» команда театра отыграет 30 апреля, после чего переедет во временный дом – в бывший кинотеатр «Колизей», где уже 20 мая состоится премьера кукольного спектакля «Гуси-лебеди».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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