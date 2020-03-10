За праздники на свердловских трассах поймали 200 пьяных водителей

10 Март 2020 2020-03-10T13:57:36+03:00

Теперь им всем грозят штрафы, лишение прав и даже уголовная ответственность

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За минувшие праздники, с 6 по 9 марта, сотрудники ГИБДД поймали на свердловских трассах 212 пьяных водителей, причем 39 из них отказались от прохождения медосвидетельствования. На них составлены административные материалы, теперь им грозит лишение прав до двух лет или штраф в 30 тысяч рублей.

- Среди задержанных водителей оказались 29 человек, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Теперь в отношении них составлены материалы для привлечения уже к уголовной ответственности.

Причем 8 марта полицейские поймали 67 пьяных водителей, а на следующий день – 63. Кроме этого за четыре дня сотрудники ГИБДД задержали больше 150 человек, которые сели за руль без прав: большая часть из них никогда и не получала документ, а остальных лишили за различные нарушения ПДД.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что вождение в пьяном виде не только запрещено законом, но и опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU