Уральские «лисицы» не сыграют матч с французским клубом
Завтра, 11 марта, должен был состояться первый матч четвертьфинала Евролиги. На платформе ДИВСа должны были встретиться уральский клуб УГМК и французский «Монпелье». Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе БК УГМК.
- Да, матч действительно завтра не состоится, потому что «Монпелье» не смогла приехать в Екатеринбург. Сейчас мы ждем подтверждения от FIBA, когда и где состоится перенос игры, - отметили там.
Напомним, что в четвертьфинале Евролиги команды играют серию до двух побед. Кроме игры, назначенной на 11 марта, встреча с «Монпелье» у УГМК запланирована на 25 марта. Обе должны были пройти в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU