2020-03-10T13:40:40+03:00
Спорт

Уральские «лисицы» не сыграют матч с французским клубом

«Монпелье» не смог прилететь в Екатеринбург
Мария Трапезникова
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Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
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Завтра, 11 марта, должен был состояться первый матч четвертьфинала Евролиги. На платформе ДИВСа должны были встретиться уральский клуб УГМК и французский «Монпелье». Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе БК УГМК.

- Да, матч действительно завтра не состоится, потому что «Монпелье» не смогла приехать в Екатеринбург. Сейчас мы ждем подтверждения от FIBA, когда и где состоится перенос игры, - отметили там.

Напомним, что в четвертьфинале Евролиги команды играют серию до двух побед. Кроме игры, назначенной на 11 марта, встреча с «Монпелье» у УГМК запланирована на 25 марта. Обе должны были пройти в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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