2020-03-10T13:20:06+03:00
Происшествия

«Одного спасти не удалось»: в минувшие праздники под колеса грузовых поездов попали два уральца

Следователи уже начали проверку
Мария Трапезникова
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Следователи уже начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельстваСледователи уже начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие праздники на Свердловской железной дороге произошло сразу два ЧП с участием жителей Урала. Первый – поздно вечером 7 марта. На 47 километре 7 пикета перегона Колюткино – Марамзино под колеса грузового поезда попал мужчина, на вид 50-60 лет. Его срочно госпитализировали в больницу с различными травмами.

Похожий случай произошел спустя два дня, 9 марта на станции Смычка парка «А», также под колеса грузового поезда попал 50-летний мужчина. К сожалению, медики не успели ему помочь – он погиб на месте.

- В настоящее время по каждому факту следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагических происшествий, устанавливаются и опрашиваются родственники и очевидцы случившегося, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. – Уже были опрошены члены локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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