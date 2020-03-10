10 Март 2020 2020-03-10T12:26:43+03:00

На уборку улиц от снега в Екатеринбурге потратят еще 600 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня вместе с журналистами ездит по городу и инспектирует улицы в поисках снежных завалов. И в ходе этого делится планами на будущее. Так, мэр отметил, что администрации не хватает денег на уборку улиц от снега и льда. Поэтому необходимо еще порядка 600 миллионов рублей.

- На уборку проезжей части третьей и четвертой категории нужно будет 600 миллионов. Где взять эти деньги, будем думать и обсуждать со спикером Гордумы Игорем Володиным, - отметил Высокинский.

Помимо этого глава города отметил, что уже на этой неделе на улицы должна выйти «весенняя» уборочная техника, которая будет смывать грязь с проезжей части и тротуаров. А еще Высокинский заглянул в плачевно известный сквер за Оперным театром и остался недоволен тем, как в нем установлены фонари. И даже пригрозил подрядчикам уголовным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU