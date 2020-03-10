Следователи Екатеринбурга завели уголовное дело после пропажи мужчины на ВИЗе

10 Март 2020 2020-03-10T12:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи 43-летнего Борисова Евгений Михайловича. Мужчина пропал еще 5 ноября – он ушел из дома по улице Викулова. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост коло 174 сантиметров, на вид 35-40 лет, худощавое телосложение, темные прямые волосы, светлые глаза.

На момент пропажи был одет в серую шапку, темную куртку и темную спортивную обувь.

Следователи просят всех, кто знает, где может находиться Евгений Борисов, обратиться по телефонам: 8(343) 356-42-09, 8-912-251-31-81 либо по линии «02».

ИСТОЧНИК KP.RU