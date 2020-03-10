Высокинского не устроила реконструкция сквера за оперным театром

10 Март 2020 2020-03-10T11:46:47+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня решил устроить снежные рейды по улицам города, заодно заглянув и в печально известный сквер за Оперным театром. И то, что он там увидел, не произвело на него положительного впечатления – по словам мэра, фонари были установлены неправильно, у них большая проблема со светоотдачей.

- Выявлено несоответствие тех фонарей, которые поставлены, оригинальному проекту. Если выяснится, что подрядчик это сделал осознанно, подадим заявление в следственный комитет и прокуратуру, - заявил Высокинский.

Судьба у этих фонарей совсем незавидная. Напомним, их несколько раз разбивали уличные хулиганы – из-за того, что они находится слишком низко. А сквер, в котором они расположены, реконструировали почти полгода. Его планировали сдать еще перед Днем города, но подрядчики сорвали все сроки, за что были наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU