Отпустил пьяного водителя: в Екатеринбурге сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки

10 Март 2020 2020-03-10T11:41:27+03:00

Инспектор остановил водителя во время своего дежурства Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге следователи подозревают сотрудника ГИБДД в получении взятки в 30 тысяч рублей. На силовика уже завели уголовное дело.

- По версии следствия, поздним вечером 4 марта 2020 года у одного из домов по улице Таватуйской в Екатеринбурге подозреваемый получил взятку в размере 30 тысяч рублей от водителя, который утром 1 марта 2020 года был остановлен указанным сотрудником ГИБДД за совершение административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказал «КП» осведомленный источник, когда сотрудник ГИБДД остановил водителя, то заподозрил у того признаки алкогольного опьянения. Но нарушитель не хотел лишиться прав. В итоге силовик и водитель договорились о сумме взятки, которую нарушитель передал 4 марта.

Но обогатиться инспектору было не суждено. В момент передачи денег он был задержан сотрудниками управления собственной безопасности регионального полицейского главка.

Следственный отдел СКР по Железнодорожному району Екатеринбург против уголовное 29-летнего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу уголовное дело по части три статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU