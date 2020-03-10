2020-03-10T11:24:35+03:00
Происшествия

«Бежал в школу на занятия»: в Екатеринбурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Мальчик получил ушиб правой ноги и был отпущен домой
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Этим утром, около 8:00, в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга произошло серьезное ДТП с участием маленького ребенка. Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу и угодил под колеса легковушки.

- В результате происшествия несовершеннолетний получил ушиб правой ноги, после осмотра врачами был отпущен домой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Ребенок был одет в светлую одежду со световозвращающими элементами и бежал в школу на занятия.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем легковушки сидел 25-летний мужчина, стаж вождения которого составляет пять лет. Водитель пояснил, что двигался со скоростью 20 км/час и перед тем, как проехать «зебру», остановился, чтобы оглядеться. Никого не заметив, он двинулся дальше, но тут внезапно почувствовал слева удар.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции опросили всех очевидцев и участников аварии, а также составили все необходимые документы. Причины и обстоятельства будут выяснены в ходе дознания.

В целом, в Екатеринбурге за два месяца произошло шесть аварий с участием детей, в которых шесть подростков получили травмы разной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи Екатеринбурга завели уголовное дело после пропажи мужчины на ВИЗе
Высокинского не устроила реконструкция сквера за оперным театром
Отпустил пьяного водителя: в Екатеринбурге сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки
«Бежал в школу на занятия»: в Екатеринбурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе
В Екатеринбурге снимают фильм о детях Великой Отечественной войны
Хор УрФУ вошел в топ-100 лучших в мире
Свердловские почтальоны приняли больше миллиона платежей за «коммуналку»
В период паводка свердловские дорожники будут работать круглосуточно
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 62,7% за два первых месяца года
На Урале приставы заставили бизнесмена разобрать нелегальную свалку
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
На Уралмаше ищут 14-летнюю школьницу с татуировкой на щиколотке правой ноги
«Это был эксперимент»: скандальный крест Покраса Лампаса не пережил суровую уральскую зиму
Уралец, зарубивший топором дворовую собаку на глазах у детей, отделался штрафом
На Ural Music Night выступит суперзвезда диско
В Екатеринбурге отменили турнир по дзюдо «Большой шлем»
«Узнали о выступлении за пару дней»: в Нижнем Тагиле мошенники организовали вечеринку 90-х
На Урале ищут мужчину в берцах, пропавшего 8 марта
Прокуратура и следователи Екатеринбурга выяснят, почему на маму с детьми рухнула глыба льда
В Екатеринбурге неизвестные воришки вскрывают машины
Солнце, мокрый снег и дождь: екатеринбуржцев ждет по-весеннему теплая неделя
Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся
«Я плачу»: из-за эпидемии коронавируса, уральскую звезду «Холостяка» не пустили в Милан
В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину и ребенка, сообщают очевидцы в соцсетях
В Ирбите пропал таксист, который накануне 8 марта уехал работать