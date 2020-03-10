«Бежал в школу на занятия»: в Екатеринбурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе

10 Март 2020 2020-03-10T11:24:35+03:00

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Этим утром, около 8:00, в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга произошло серьезное ДТП с участием маленького ребенка. Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу и угодил под колеса легковушки.

- В результате происшествия несовершеннолетний получил ушиб правой ноги, после осмотра врачами был отпущен домой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Ребенок был одет в светлую одежду со световозвращающими элементами и бежал в школу на занятия.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем легковушки сидел 25-летний мужчина, стаж вождения которого составляет пять лет. Водитель пояснил, что двигался со скоростью 20 км/час и перед тем, как проехать «зебру», остановился, чтобы оглядеться. Никого не заметив, он двинулся дальше, но тут внезапно почувствовал слева удар.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции опросили всех очевидцев и участников аварии, а также составили все необходимые документы. Причины и обстоятельства будут выяснены в ходе дознания.

В целом, в Екатеринбурге за два месяца произошло шесть аварий с участием детей, в которых шесть подростков получили травмы разной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU