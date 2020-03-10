2020-03-10T10:47:58+03:00
Общество

Хор УрФУ вошел в топ-100 лучших в мире

Рейтинг составило немецкое общество INTERKULTUR
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Академический хор УрФУ вошел в топ-100 лучших в мире по версии немецкого общества INTERKULTUR и занял 93 строчку в списке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- Мировой рейтинг хоров существует с 2000 года. Составитель рейтинга – мировой лидер по организации международных хоровых конкурсов и фестивалей с 1988 года, - отметили там.

Хор студентов УрФУ существовал с 1955 по 1993 годы и был известен как «Капелла УПИ», после чего в марте 2003 года был возрожден Светланой Долниковской. Коллектив состоит из 95 студентов, аспирантов и выпускников университета.

С 2006 по 2013 годы хор завоевал шесть Гран-при международных хоровых конкурсов в Австрии, Италии, Чехии и России. А также 17 золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды международного и всероссийского уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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