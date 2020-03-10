Свердловские почтальоны приняли больше миллиона платежей за «коммуналку»

10 Март 2020 2020-03-10T10:41:05+03:00

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За прошедший год почтальоны Свердловской области приняли оплату за «коммуналку» через приложения и кассовые терминалы в два раза больше, чем в 2018 году – а это свыше 1,2 миллиона платежей. Около 480 работникам выдали мобильные почтово-кассовые терминалы.

- В настоящее время почтальоны имеют возможность на дому принимать коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, налоги, госпошлины, а также оплату за связь и Интернет, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Срок зачисления средств – от одной минуты до трех рабочих дней.

Терминал и связанное с ним мобильное приложение позволяют в режиме online зачислять платеж на центральный сервер, откуда затем он переводится на счет контрагента. Такой сервис наиболее популярен среди пенсионеров и людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU