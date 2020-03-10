2020-03-10T10:14:53+03:00
Общество

В период паводка свердловские дорожники будут работать круглосуточно

«Уралуправтодор» подготовил больше 300 машин спецтехники, 39 рабочих бригад и обследовал все аварийные участки
Мария Трапезникова
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В период паводка свердловские дорожники будут работать круглосуточноВ период паводка свердловские дорожники будут работать круглосуточноФото: Алексей ФОКИН
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Перед началом паводков специалисты ФКУ «Уралуправтодор» определили 30 участков, которые наиболее подвержены опасности подтопления. Общая их протяженность составляет 2 276,258 километров. Также на трассах находятся 158 мостов и 2 342 трубы.

- Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка создана противопаводковая комиссия, возглавляемая начальником ФКУ «Уралуправтодор», - рассказали в пресс-службе ведомства. – Закреплен перечень ответственных сотрудников для обеспечения особого контроля за потенциально опасными искусственными сооружениями.

Помимо этого подрядные организации в период паводка, начиная с 1 апреля, будут работать круглосуточно. А до 10 апреля будут произведены осмотры мостов и труб. В это время наготове будут больше 300 машин спецтехники и 39 бригад рабочих.

- Составлены и согласованы схемы объездов участков дорог в случае подтопления. Проведено обследование объездных путей, в результате которого установлено, что их состояние позволяет осуществить проезд автомобильного транспорта в случае подтопления, - добавили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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