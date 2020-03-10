В период паводка свердловские дорожники будут работать круглосуточно
Перед началом паводков специалисты ФКУ «Уралуправтодор» определили 30 участков, которые наиболее подвержены опасности подтопления. Общая их протяженность составляет 2 276,258 километров. Также на трассах находятся 158 мостов и 2 342 трубы.
- Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка создана противопаводковая комиссия, возглавляемая начальником ФКУ «Уралуправтодор», - рассказали в пресс-службе ведомства. – Закреплен перечень ответственных сотрудников для обеспечения особого контроля за потенциально опасными искусственными сооружениями.
Помимо этого подрядные организации в период паводка, начиная с 1 апреля, будут работать круглосуточно. А до 10 апреля будут произведены осмотры мостов и труб. В это время наготове будут больше 300 машин спецтехники и 39 бригад рабочих.
- Составлены и согласованы схемы объездов участков дорог в случае подтопления. Проведено обследование объездных путей, в результате которого установлено, что их состояние позволяет осуществить проезд автомобильного транспорта в случае подтопления, - добавили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
ИСТОЧНИК KP.RU