В период паводка свердловские дорожники будут работать круглосуточно

10 Март 2020 2020-03-10T10:14:53+03:00

«Уралуправтодор» подготовил больше 300 машин спецтехники, 39 рабочих бригад и обследовал все аварийные участки

Изменить размер текста: A A

Перед началом паводков специалисты ФКУ «Уралуправтодор» определили 30 участков, которые наиболее подвержены опасности подтопления. Общая их протяженность составляет 2 276,258 километров. Также на трассах находятся 158 мостов и 2 342 трубы.

- Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка создана противопаводковая комиссия, возглавляемая начальником ФКУ «Уралуправтодор», - рассказали в пресс-службе ведомства. – Закреплен перечень ответственных сотрудников для обеспечения особого контроля за потенциально опасными искусственными сооружениями.

Помимо этого подрядные организации в период паводка, начиная с 1 апреля, будут работать круглосуточно. А до 10 апреля будут произведены осмотры мостов и труб. В это время наготове будут больше 300 машин спецтехники и 39 бригад рабочих.

- Составлены и согласованы схемы объездов участков дорог в случае подтопления. Проведено обследование объездных путей, в результате которого установлено, что их состояние позволяет осуществить проезд автомобильного транспорта в случае подтопления, - добавили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU