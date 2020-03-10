Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 62,7% за два первых месяца года
В январе-феврале 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 71,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 62,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 73,7% и составило 53,8 тыс. ДФЭ (перевезено 969,3 тыс. тонн грузов, +61,4%), в том числе:
· нефть и нефтепродукты – 7,9 тыс. ДФЭ (+13,7% к уровню января-февраля 2019 года);
· черные металлы – 2,5 тыс. (+48%);
· лесные грузы –4,3 тыс. (+14,4%);
· бумага – 5,1 тыс. (+1,5%);
· цветные металлы – 3,2 тыс. (+10,8%);
· химикаты и сода – 26,5 тыс. (+4,2%);
· строительные грузы –565 (-0,9%);
· огнеупоры – 828 (+3,8%);
· метизы – 844 (-20,2%).
В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – феврале 2020 года было перевезено 863,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.