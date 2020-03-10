2020-03-10T10:12:58+03:00
Общество

Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 62,7% за два первых месяца года

В январе-феврале на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 71,2 тыс. контейнеров ДФЭ
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Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 73,7%Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 73,7%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе-феврале 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 71,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 62,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 73,7% и составило 53,8 тыс. ДФЭ (перевезено 969,3 тыс. тонн грузов, +61,4%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 7,9 тыс. ДФЭ (+13,7% к уровню января-февраля 2019 года);

· черные металлы – 2,5 тыс. (+48%);

· лесные грузы –4,3 тыс. (+14,4%);

· бумага – 5,1 тыс. (+1,5%);

· цветные металлы – 3,2 тыс. (+10,8%);

· химикаты и сода – 26,5 тыс. (+4,2%);

· строительные грузы –565 (-0,9%);

· огнеупоры – 828 (+3,8%);

· метизы – 844 (-20,2%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – феврале 2020 года было перевезено 863,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.

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