На Урале приставы заставили бизнесмена разобрать нелегальную свалку

10 Март 2020 2020-03-10T09:43:37+03:00

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На Урале приставы разобрали нелегальную свалку, которая располагалась в Сысерти, в поселке Щелкун. Об этом узнала прокуратура и обратилась в суд с требованием устранить ее. Оказалось, что территория принадлежит одному предприятию, занимающемуся обработкой древесины.

- Судебным приставом-исполнителем было выставлено требование и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда руководителю должника-организации, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – На расчетные счета в банках был наложен арест. Эти меры побудили приступить к ликвидации свалки.

Помойка была разобрана силами самого предприятия, без привлечения спецтехники сторонних организаций. Но администрации все равно придется оплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU