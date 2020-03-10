На Уралмаше ищут 14-летнюю школьницу с татуировкой на щиколотке правой ноги

10 Март 2020 2020-03-10T09:24:44+03:00

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В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, пропала 14-летняя Виктория Вадимовна Липина. Она ушла из дома еще 6 марта около 10:00, и до сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно. Ее поисками занимаются волонтеры и полиция.

- На розыск девочки ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Кроме того, правоохранители проводят проверки развлекательных и торговых учреждений и других общественных мест.

Особые приметы: на щиколотке правой ноги есть татуировка.

Приметы: среднее телосложение, рост 160 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

В день пропажи была одета в темно-синюю парку, розовую шапку, черные джинсы, черные замшевые ботинки. С собой у нее был черный рюкзак.

Если вы вдруг где-то видели Викторию или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (343) 356-42-15 или 02 (в органы внутренних дел) или 8 (900) 044-02-20 (Наталья, руководитель отряда «Прорыв»).

ИСТОЧНИК KP.RU