2020-03-10T09:12:36+03:00
Общество

«Это был эксперимент»: скандальный крест Покраса Лампаса не пережил суровую уральскую зиму

Пока что фестиваль «Стенограффия» не планирует его восстанавливать
Мария Трапезникова
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Фото: SAH ChatФото: SAH Chat
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Скандальный крест (уже НЕкрест) уличного художника Покраса Лампаса не пережил уральскую зиму. Гигантский стрит-арт был создал на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаша и вынес немало трудностей в своей короткой жизни.

И вот, когда сугробы начали постепенно таять, горожанам открылась брусчатка, на которой и был нарисован объект. Только теперь вместо ярко-красных линий с белыми письменами из-подо льда выглядывают блеклые буквы, едва уже различимые на фоне серой земли.

А вот так работа выглядела сразу после того, как ее официально закончили создавать. Фото: пресс-служба "Стенограффия"

А вот так работа выглядела сразу после того, как ее официально закончили создавать. Фото: пресс-служба "Стенограффия"

Вместе с тем, в пресс-службе фестиваля «Стенограффия», которая и курировала создание арт-объекта, «КП-Екатеринбург» заявили, что пока что его восстановление не планируется.

- На данный момент позиция команды такая, что мы не планируем продолжать работу с объектом. Сами понимаете, площадь работы очень большая и требует значительных ресурсов, - рассказала пресс-секретарь фестиваля Екатерина Кизюн. – В принципе, этот проект был своего рода экспериментом фестиваля. И вообще, объектам уличного искусства не характерно переживать уральскую зиму, а этот был создан еще и на земле.

В пресс-службе также добавили, что проблема такого результата вовсе не в краске, а в погодных условиях и самой горизонтальной поверхности, на которой был нарисован «Крест».

Напомним, что арт-объект стал одной из самых обсуждаемых тем в местных СМИ минувшего лета. А все, во-первых, из-за коммунальщиков, которые через неделю после его создания вдруг решили закатать работу в асфальт. А, во-вторых, из-за православных активистов, требовавших уничтожить работу. В итоге, «Стенограффии» удалось разобраться как с первой ситуацией, так и со второй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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