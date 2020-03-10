Уралец, зарубивший топором дворовую собаку на глазах у детей, отделался штрафом

10 Март 2020 2020-03-10T08:38:01+03:00

Трагедия произошла в конце июля прошлого года в Березовском

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В городе-спутнике Екатеринбурга, Березовском, под суд отправили местного 67-летнего жителя Олега Даринцева. Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными – речь идет о трагедии, произошедшей в конце июля прошлого года.

- Обвиняемый выгуливал свою собаку, как вдруг к нему подбежала принадлежавшая соседям беспородная дворняга по кличке Каштан, после чего животные сцепились между собой, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина схватил нападавшее животное, обмотал вокруг ее шеи поводок и со всех силы ударил собаку в живот и по спине. После чего привязал к забору так, чтобы лишить ее возможности двигаться, и шесть раз ударил топором по голове. Каштан скончался мгновенно.

- Расправа происходила в присутствии трех малолетних детей, находившихся на детской площадке, расположенной рядом с местом происшествия, - добавили в прокуратуре. – Еще несколько детей видели происходящее из окон домов.

В итоге, Березовский горсуд признал Даринцева виновным и обязал его выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU