2020-03-10T08:22:06+03:00
Общество

На Ural Music Night выступит суперзвезда диско

Толпу зажжет Кевин МакКой – автор хитов You’re woman и Pretty young girl
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба UMNФото: пресс-служба UMN
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Оргкомитет Ural Music Night озвучил еще одного хедлайнера, который выступит на диско-площадке на улице Вайнера. Им стал суперзвезда Кевин МакКой – американский певец и экс-исполнитель из знаменитой группы Bad Boys Blue, создавшей такие хиты, как You’re woman и Pretty young girl.

- Его музыку отличает невероятная харизма и энергия, а сам Кевин МакКой становится героем в любой точке мира, где бы он не выступал, - отметили в пресс-службе фестиваля.

Также на одной сцене со звездой выступят и другие российские и зарубежные диско-коллективы, которые превратят пешеходную улицу в огромный танцпол под открытым небом.

Напомним, чуть раньше мы рассказывали, что главным хедлайнером будущей «Ночи музыки» стала поп-певица Елка. Именно она споет песню «Бременских музыкантов» и встретит с уральцами утро нового дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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