«Узнали о выступлении за пару дней»: в Нижнем Тагиле мошенники организовали вечеринку 90-х

10 Март 2020 2020-03-10T07:36:25+03:00

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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, мошенники организовали для местных жителей вечеринку в стиле 90-х, которая должна была пройти 12 марта. Их быстро рассекретила группа «Пропаганда», чье выступление было анонсировано на афишах мероприятия. Они записали официальное обращение на своей странице в Instagram.

- О концерте мы узнали от своих поклонников несколько дней назад. Нам удалось установить и связаться с организатором, и мы призвали его прекратить обман людей, которые уже купили билеты, - рассказали артисты. – Мы даже предложили все-таки быстренько купить нам авиабилеты, чтобы мы прилетели в Нижний Тагил и выступили. На что организатор сказал нам, что мы ему не нужны, и он не собирался нас привозить. Теперь он не отвечает на телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="366" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/765481" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Тагиле мошенники организовали дискотеку 90-х.Видео: gruppapropaganda в Instagram

Схема мошенничества простая: организаторы заявляют несколько известных артистов в одной афише, продают билеты. А во время шоу заявляют между строк, что некоторые из музыкантов приехать не смогли – или сами отказались от участия в последний момент.

Группа «Пропаганда» попросила всех пострадавших обращаться в полицию и возвращать деньги за билет и моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU