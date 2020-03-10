«Узнали о выступлении за пару дней»: в Нижнем Тагиле мошенники организовали вечеринку 90-х
Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, мошенники организовали для местных жителей вечеринку в стиле 90-х, которая должна была пройти 12 марта. Их быстро рассекретила группа «Пропаганда», чье выступление было анонсировано на афишах мероприятия. Они записали официальное обращение на своей странице в Instagram.
- О концерте мы узнали от своих поклонников несколько дней назад. Нам удалось установить и связаться с организатором, и мы призвали его прекратить обман людей, которые уже купили билеты, - рассказали артисты. – Мы даже предложили все-таки быстренько купить нам авиабилеты, чтобы мы прилетели в Нижний Тагил и выступили. На что организатор сказал нам, что мы ему не нужны, и он не собирался нас привозить. Теперь он не отвечает на телефон.
В Нижнем Тагиле мошенники организовали дискотеку 90-х.Видео: gruppapropaganda в Instagram
Схема мошенничества простая: организаторы заявляют несколько известных артистов в одной афише, продают билеты. А во время шоу заявляют между строк, что некоторые из музыкантов приехать не смогли – или сами отказались от участия в последний момент.
Группа «Пропаганда» попросила всех пострадавших обращаться в полицию и возвращать деньги за билет и моральный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU